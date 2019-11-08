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Четыре игрока «Эспаньола» вошли в команду недели Лиги Европы

8 ноября 2019, 12:39
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Четыре игрока «Эспаньола» вошли в команду недели Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Европы. В нее вошли четыре игрока «Эспаньола».

Вратарь: Гедрюс Арлаускис («Клуж»).

Защитники: Райнхольд Ранфтль (ЛАСК), Льюис Лопес («Эспаньол»), Зиньо Ванхеусден («Стандард»), Себастьян Коршья («Эспаньол»).

Полузащитники: Уссама Идрисси (АЗ), Эстебан Гранеро («Эспаньол»), Лукас Соуза (АПОЭЛ), Оскар Мелендо («Эспаньол»).

Нападающие: Мунир Эль-Хаддади («Севилья»), Мунас Даббур («Севилья»).

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» разгромил «Лудогорец» (6:0).

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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