Четыре игрока «Эспаньола» вошли в команду недели Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Европы. В нее вошли четыре игрока «Эспаньола».

Вратарь: Гедрюс Арлаускис («Клуж»).

Защитники: Райнхольд Ранфтль (ЛАСК), Льюис Лопес («Эспаньол»), Зиньо Ванхеусден («Стандард»), Себастьян Коршья («Эспаньол»).

Полузащитники: Уссама Идрисси (АЗ), Эстебан Гранеро («Эспаньол»), Лукас Соуза (АПОЭЛ), Оскар Мелендо («Эспаньол»).

Нападающие: Мунир Эль-Хаддади («Севилья»), Мунас Даббур («Севилья»).

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» разгромил «Лудогорец» (6:0).