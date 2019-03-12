Черышев - в заявке "Валенсии" на ответный матч с "Краснодаром"

"Валенсия" объявила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара". В список вошел российский хавбек "летучих мышей" Денис Черышев.
Полностью заявка выглядит так:
Вратари: Доменеч, Нету, Кристиан.
Защитники: Паулиста, Диакаби, Гайя, Лато, Пиччини, Васс.
Полузащитники: Кондогбья, Гедеш, Солер, Черышев, Кан Ин, Коклен, Ферран.
Нападающие: Гамейро, Родриго, Санти Мина, Собрино.
🦇 Convocatoria Valencia CF 🇪🇺 #KrasnodarVCF 🔜 pic.twitter.com/c8nOh1pbfy– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 12 марта 2019 г.
Первый матч между "Валенсией" и "Краснодаром" завершился домашней победой испанского клуба со счетом 2:1.
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