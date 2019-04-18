14:37 18 апреля | Футбол — Лига Европы

Черышев в заявке "Валенсии" на матч с "Вильярреалом" в ЛЕ

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Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку "Валенсии" на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против "Вильярреала", информирует официальный Твиттер "летучих мышей". Встреча пройдет сегодня, 18 апреля, начало – в 22.00 (мск).

Заявка выглядит следующим образом:

вратари – Риверо, Нету;

защитники – Лато, Гайя, Диакаби, Васс, Паулиста, Ронкалья;

полузащитники – Парехо, Гедеш, Солер, Черышев, Кокелен, Кан Ин, Ферран;

нападающие – Гамейро, Мина, Собрино.

Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Валенсии".

Валенсия - Вильярреал

 

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