Черышев попал в заявку "Валенсии" на ответный матч с "Селтиком"

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев попал в список 18 футболистов, которые примут участие в ответном домашнем матче против "Селтика"​ в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный Твиттер "летучих мышей".

Напомним, что в первой встрече между "Селтиком" и "Валенсией" Черышев отметился голом и голевой передачей (2:0).

Заявка "летучих мышей" выглядит следующим образом:

Вратари – Деменеч, Нету;

защитники – Лато, Гарай, Гайя, Диакаби, Сентельес;

полузащитники – Парехо, Солер, Васс, Кокелен, Кан Ин

нападающие – Гедеш, Черышев, Гамейро, Мина, Собрино, Торрес.

"Валенсия" – "Селтик": Лига Европы, онлайн-трансляция, 21 февраля, начало – в 20.55 (мск).