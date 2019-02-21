Черышев попал в заявку "Валенсии" на ответный матч с "Селтиком"

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев попал в список 18 футболистов, которые примут участие в ответном домашнем матче против "Селтика" в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный Твиттер "летучих мышей".
Напомним, что в первой встрече между "Селтиком" и "Валенсией" Черышев отметился голом и голевой передачей (2:0).
Заявка "летучих мышей" выглядит следующим образом:
Вратари – Деменеч, Нету;
защитники – Лато, Гарай, Гайя, Диакаби, Сентельес;
полузащитники – Парехо, Солер, Васс, Кокелен, Кан Ин
нападающие – Гедеш, Черышев, Гамейро, Мина, Собрино, Торрес.
"Валенсия" – "Селтик": Лига Европы, онлайн-трансляция, 21 февраля, начало – в 20.55 (мск).
🔥 Matchsquad vs @CelticFC 👇 pic.twitter.com/YMkJZErzz0– Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 20 февраля 2019 г.
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