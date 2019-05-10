"Челси" вышел в финал Лиги Европы, Кепа сделал 2 сэйва в серии пенальти

"Челси" в серии пенальти обыграл "Айнтрахт" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Основное и дополнительное время заверишлись ничьей – 1:1. В первом тайме полузащитник "синих" Рубен Лофтус-Чик открыл счет, а в начале второго тайма Лука Йович​ сравнял счет. Так как и в первой встрече была зафиксирована ничья (1:1), судьба путевки решилась в серии пенальти.

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

"Челси" (Англия) - "Айнтрахт Ф" (Германия) - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 4:3

Голы: Лофтус-Чик, 28 (1:0). Йович, 49 (1:1).

Серия пенальти: Алле - 0:1. Баркли - 1:1. Йович - 1:2. Аспиликуэта - 1:2 (вратарь). де Гузман - 1:3. Жоржинью - 2:3. Хинтереггер - 2:3 (вратарь). Давид Луиз - 3:3. Гонсалу Пасьенсия - 3:3 (вратарь). Азар - 4:3.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Эмерсон, Жоржинью, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Ковачич, Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96), Азар.

"Айнтрахт" : Трапп, Да Коста, Абраам, Хинтереггер, Фалетт, Ребич (Алле, 90+3), Хасебе, Роде (де Гузман, 70), Гачинович (Гонсалу Пасьенсия, 118), Костич, Йович.

Предупреждения: Фалетт, 39. Роде, 40. Ковачич, 52. Аспиликуэта, 83. Абраам, 90+1. де Гузман, 90+1. Дзаппакоста, 120+1.

Судья: Хацеган (Румыния).

9 мая. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

"Челси" – "Айнтрахт": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция.