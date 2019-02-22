"Челси" сыграет с киевским "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы, "Арсенал" - с "Ренном"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи этой стадии пройдут 7 марта, ответные – 14 марта.
По условиям жеребьевки команды из одной страны могли достаться друг другу в соперники, но украинские и российские клубы разведены по разным парам.
Финал турнира пройдет 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
"Челси" (Англия) – "Динамо" (Киев, Украина)
"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия) – "Интер" (Италия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Бенфика" (Португалия)
"Наполи" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)
"Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия)
"Севилья" (Испания) – "Славия" (Прага, Чехия)
"Арсенал" (Англия) – "Ренн" (Франция)
"Зенит" (Россия) – "Вильярреал" (Испания)
Команды, чьи названия указаны в паре первыми, проведут стартовый матч дома.