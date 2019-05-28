"Челси" прилетел в Баку на финал Лиги Европы. Видео

"Челси" прибыл в Баку, сообщает официальный Твиттер клуба. Команде предстоит сыграть финальный матч Лиги Европы против "Арсенала".

Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...



And what a welcome! 🥁🇦🇿 #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S — Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 мая 2019 г.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр