"Челси": болельщики киевского "Динамо" оскорбляли футболиста по расовому признаку

Во время матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" (Киев) - "Челси" (0:5) болельщики хозяев оскорбили одного из игроков гостей по расовому признаку, сообщает сайт английского клуба.

We can confirm a report of racist abuse directed at one of our players in the final minutes of the match in Kiev from a small section of home supporters.



We wholeheartedly condemn such abhorrent behaviour.https://t.co/ZG12S8ZqFc – Chelsea FC (@ChelseaFC) 18 марта 2019 г.

- Мы подтверждаем информацию о расистских оскорблениях в адрес одного из игроков от небольшой группы болельщиков хозяев, - говорится в сообщении. - Мы категорически осуждаем такое отвратительное поведение. После финального свистка об этом сообщили арбитру. Также представители клуба сообщили об этом делегату УЕФА. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, и мы готовы к полному сотрудничеству.

Сайт "Челси" не называет игрока. По данным Sky Sports, это полузащитник Каллум Хадсон-Одои.

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