16:54 18 марта | Футбол — Лига Европы

"Челси": болельщики киевского "Динамо" оскорбляли футболиста по расовому признаку

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Во время матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" (Киев) - "Челси" (0:5) болельщики хозяев оскорбили одного из игроков гостей по расовому признаку, сообщает сайт английского клуба.

 

- Мы подтверждаем информацию о расистских оскорблениях в адрес одного из игроков от небольшой группы болельщиков хозяев, - говорится в сообщении. - Мы категорически осуждаем такое отвратительное поведение. После финального свистка об этом сообщили арбитру. Также представители клуба сообщили об этом делегату УЕФА. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, и мы готовы к полному сотрудничеству.

Сайт "Челси" не называет игрока. По данным Sky Sports, это полузащитник Каллум Хадсон-Одои.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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