Бруну Лаге: "Бенфика" заслуживала выхода в полуфинал"

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаге - о матче с "Айнтрахтом" (0:2) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей в полуфинал пробился немецкий клуб.

- Мы сыграли не так сильно, как в первом матче, однако, как мне кажется, заслуживали выхода в следующий раунд. Итоговый счет равный, но нас подвели голы, пропущенные дома, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - До первого гола сегодня моментов было немного, Мы старались контролировать ход встречи, играли широко. До перерыва оказывать на соперника должное давление не получалось. Во втором тайме мы смотрелись лучше, старались добыть необходимый результат, но, к сожалению, в этом не преуспели.

Все о Лиге Европы - здесь.