Бранислав Иванович: "Хотел бы получить "Челси" в 1/8? Перед жеребьевкой трудно загадывать"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал результат ответного матча 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче" (3:1), по итогам которого петербургская команда вышла в следующий этап турнира. По словам защитника, его команда сбавила во втором тайме, но была уверена в своем шансе. Также он отметил, что уже добился хорошего взаимопонимания с новым партнером по центру обороны Ярославом Ракицким.

- Сложная игра. Во втором тайме чуть сбавили, но за счет болельщиков, стадиона сумели собраться и забить еще. Второй тайм показал, что нам есть куда прибавлять, но первый мы провели хорошо. Рады, что прошли и теперь ждем жеребьевку, чтобы узнать соперника. И готовимся к чемпионату.

- Хотели бы в 1/8 финала попасть на "Челси"?

- Они еще не сыграли свой матч (улыбается). Перед жеребьевкой всегда тяжело говорить и загадывать. С каждым раундом соперники все серьезнее и серьезнее, будем смотреть.

- Лига Европы перед "Спартаком" не помешает?

- Будет тяжело, но мы и в первой части сезона играли через два дня на третий. Как я уже сказал, сейчас матчи будут все сложнее, по сути, каждый как финал. Так мы и должны к ним подходить. Второй тайм показал, что нам есть куда расти, но мы рады добиться положительного результата.

- "Зенит" здорово начал, но что произошло потом?

- Мы контролировали игру даже после того, как пропустили, поэтому были уверены, что момент придет. Была очень трудная игра. Мы, видимо, немного устали во втором тайме. Это логично после такого перерыва. Но за счет стадиона, эмоций и болельщиков удалось добиться победы.

- Сергей Семак завел команду после того как едва не подрался с футболистом соперника?

- Мы старались. Это очень здорово, когда тренер так переживает, когда готов чуть ли не выбежать на поле. Сложно сказать, завел ли он команду в этот момент, но ситуация очень позитивная.

- Как вам новый партнер по обороне - Ярослав Ракицкий?

- Мне он очень понравился. Такое ощущение, будто давно играем вместе. Мы еще должны развивать наше взаимопонимание, начало атак. Да и всем есть куда расти. Очень хорошее приобретение.

- "Фенербахче" все время казался командой, которую можно проходить, что в итоге и было сделано. Но почему с таким скрипом?

- Здорово начали на эмоциях, но после гола чуть остановились. Потом вновь прибавили. Теперь будем работать еще десять дней и готовиться к чемпионату. (Артем Рябовол)

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