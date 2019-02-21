Бранислав Иванович: "Дзюба сказал, что журналисты нас поливают? Я не читаю прессу"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы в ответном матче 1/16 финала над "Фенербахче" (3:1) подчеркнул: он не знает, что в прессе пишут о питерской команде.

– Артем Дзюба выразил недовольство журналистами, сказал: "Вы нас поливаете, поливаете". Вы тоже недовольны критикой "Зенита" с нашей стороны?

– По-честному, я не читаю! Не знаю, что пишут вообще.

– Бережете нервы?

– Просто не читаю. Очень тяжело – у каждого свое мнение. В прессе пишут о результатах в данном моменте, так что если выиграешь три игры подряд – всегда пишут, что все хорошо, если проиграешь – хотят найти какую-то проблему. Так во всем мире, это нормально. Лично я не обращаю на это внимания. (Егор Бычков)​

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