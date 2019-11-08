«Боруссия» из Менхенгладбаха переиграла «Рому»

«Рома» проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха в 4-м туре Лиги Европы (1:2). В другой встрече группы «Истанбул ББ» разгромил «Вольфсберг» (3:0).

Турецкая команда лидирует в таблице, немецкий клуб идет на втором месте, а римляне — на третьем.

Лига Европы

Группа J

4 тур

«Боруссия М» (Германия) — «Рома» (Италия) — 2:1 (1:0)

Голы: Фасио, 35 — в свои ворота (1:0). Фасио, 64 (1:1). Тюрам, 90+5 (2:1).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Бенсебаини, 85), Янчке (Хофманн, 28), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль, Закария, Бенеш, Нойхаус (Плеа, 73), Тюрам.

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Сантон, Смоллинг, Манчини (Диавара, 58), Пасторе (Перотти, 80), Верету, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 76), Джеко, Клайверт.

Предупреждения: Манчини, 41. Бенеш, 45. Сантон, 87. Бенсебаини, 88. Диавара, 90+3. Тюрам, 90+5. Нойхаус, 90+6. Крамер, 90+6.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

«Вольфсберг» (Австрия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 0:3 (0:0)

Голы: Вишча, 73 — с пенальти (0:1). Кривелли, 84 (0:2). Кривелли, 87 (0:3).

«Вольфсберг»: Кофлер, Рнич, Шмиц, Золльбауэр, Новак, Линдль, Рицмайер, Шмид, Ляйтгеб (М.Голльнер, 88), Вайссман, Ньянгбо (Шмидт, 81).

«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Мехмет Топал, Вишча, Окечукву (Элиа, 90), Беркай Озджан (Арда Туран, 80), Гульбраннсен (Бехич, 89), Кривелли.

Предупреждения: Рнич, 51. Клиши, 55. Мехмет Топал, 70. Кривелли, 76. Вайссман, 77.

Удаление: Рнич, 73.

Судья: Шерер (Швейцария).

Грац. Стадион Грац Либенау.

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