Борис Игнатьев: "Зениту" по силам пройти "Фенербахче" и без травмированных"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что "Зениту" по силам выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече 1/16 финала сине-бело-голубые проиграли "Фенербахче"​ с минимальным счетом.

– Без группы травмированных игроков "Зениту", конечно, будет непросто, – цитируют "Известия" Игнатьева. – Эти футболисты входят в разряд тех, кто определяет игру команды. Однако считаю, что питерцам по силам пройти "Фенербахче" и без них. Турки не показали ничего особенного в первом матче, кроме лучшей физической готовности, ведь их чемпионат в самом разгаре. У "Зенита" было достаточно времени, чтобы переосмыслить свои ошибки и хорошо подготовиться к ответной игре.

"Зенит" – "Фенербахче": 1/16 финала Лиги Европы, 21 февраля 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 20.55 (время московское)