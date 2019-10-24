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Боне из «Ренна» стал самым молодым вратарем в истории Лиги Европы. Все благодаря Еськову

24 октября 2019, 23:50

Пепе Боне из «Ренна» стал самым молодым вратарем в истории Лиги Европы. На пятой минуте матча группового турнира против ЧФР с поля был удален основной голкипер французов Эдуар Менди, из-за чего пришлось выходить Боне. Голкиперу сегодня исполняется 16 лет и 254 дня.

Судит встречу российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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