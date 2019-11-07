Болельщики ЦСКА задержаны полицией в Будапеште после столкновений с венгерскими фанатами

Посольство РФ в Венгрии опубликовало информацию о беспорядках в Будапеште перед матчем Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА.

Несколько граждан России были арестованы.

«7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, — говорится в сообщении. — Ряд росграждан был задержан венгерский полицией. Консотдел Посольства работает над скорейшим освобождением задержанных».

Матч начнется сегодня в 23.00 по московскому времени. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры «Ференцварош» — ЦСКА.

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7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами. Ряд росграждан был задержан венгерский полицией. Консотдел Посольства работает над скорейшим освобождением задержанных. pic.twitter.com/TtgoC4LsOr — Russian Embassy, HU (@RusEmbHungary) November 7, 2019

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