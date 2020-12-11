Бистрович считает, что «Динамо» заслуженно победило ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после поражения в матче 6-го тура Лиги Европы с загребским «Динамо» отметил, что соперник победил заслуженно.
— Первый тайм мы провели довольно плохо, ниже своего уровня, — цитирует пресс-служба УЕФА Бистровича. — Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке и заслуженно победил. Мой гол? В итоге он ничего не изменил. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся матча чемпионата.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029845--dinamo-zagreb-vs-cska-moskva/
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