Бистрович — о провале в Лиге Европы: «ЦСКА доминировал почти во всех матчах»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от выступления в Лиге Европы. Армейцы не одержали ни одной победы в шести играх группового турнира и заняли последнее место в группе второй год подряд. В заключительной игре с загребским «Динамо» ЦСКА уступил 1:3, Бистрович забил единственный мяч.
— Очень жаль, что мы не одержали ни одной победы в Лиге Европы, — цитирует официальный сайт ЦСКА Бистровича. — Сыграли плохо в первом тайме, потом улучшили игру, но этого не было достаточно.
— Вы забили гол, но эмоций, как показалось, у вас почти не было. Почему?
— Потому что футбол — командный вид спорта, а мы проигрывали 1:3. Эмоции есть, когда команда играет хорошо и побеждает.
— Почему в целом сыграли в Лиге Европы неудачно?
— Сложно сказать. Почти во всех из этих шести матчей мы доминировали, было много шансов, много ударов, но реализация подвела. В российском первенстве у нас меньше шансов, меньше ударов, но там полегче забивать.
— Впереди два важных матча. Эмоциональное состояние непростое, готова ли команда биться за победу?
— Конечно, нужно забыть эту игру, в которой не участвовали пять-шесть наших футболистов основы. Отдадим все силы, чтобы победить в предстоящих двух матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/kristijan-bistrovic-nuzhno-otdat-vse-sily-v-poslednikh-dvukh-matchakh-chtoby-vyigrat/
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