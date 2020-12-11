Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от выступления в Лиге Европы. Армейцы не одержали ни одной победы в шести играх группового турнира и заняли последнее место в группе второй год подряд. В заключительной игре с загребским «Динамо» ЦСКА уступил 1:3, Бистрович забил единственный мяч.

— Очень жаль, что мы не одержали ни одной победы в Лиге Европы, — цитирует официальный сайт ЦСКА Бистровича. — Сыграли плохо в первом тайме, потом улучшили игру, но этого не было достаточно.

— Вы забили гол, но эмоций, как показалось, у вас почти не было. Почему?

— Потому что футбол — командный вид спорта, а мы проигрывали 1:3. Эмоции есть, когда команда играет хорошо и побеждает.

— Почему в целом сыграли в Лиге Европы неудачно?

— Сложно сказать. Почти во всех из этих шести матчей мы доминировали, было много шансов, много ударов, но реализация подвела. В российском первенстве у нас меньше шансов, меньше ударов, но там полегче забивать.

— Впереди два важных матча. Эмоциональное состояние непростое, готова ли команда биться за победу?

— Конечно, нужно забыть эту игру, в которой не участвовали пять-шесть наших футболистов основы. Отдадим все силы, чтобы победить в предстоящих двух матчах.