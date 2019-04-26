Билет на финальный матч Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, станет визой для всех болельщиков, заявил журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

– У нас вышло соответствующее постановление кабинета министров, что билет на финал Лиги Европы будет являться визой для всех болельщиков, – заявил Рагимов.

Ранее власти Азербайджана по просьбе УЕФА отменили требование подтверждения ВИЧ/гепатита во время оформления электронной визы для фанатов.

В полуфинале турнира "Челси" встретится с франкфуртским "Айнтрахтом", "Арсенал" сыграет с "Валенсией".