"Бенфика" обыграла "Айнтрахт" благодаря хет-трику 19-летнего Фелиша, "Челси" вырвал победу у "Славии"

"Бенфика" победила "Айнтрахт" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (4:2). Тремя голами отметился 19-летний хавбек Жоау Фелиш - он стал самым молодым автором хет-трика в этом турнире.

В другом матче 1/4 финала "Челси" с минимальным счетом обыграл "Славию". Единственный гол забил защитник Маркос Алонсо.

Лига Европы

1/4 финала

Первые матчи

"Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт Ф" (Германия) - 4:2 (2:1)

Голы: Жоау Фелиш, 21 - с пенальти (1:0). Йович, 40 (1:1). Жоау Фелиш, 43 (2:1). Рубен Диаш, 50 (3:1). Жоау Фелиш, 54 (4:1). Гонсалу Пасьенсия, 72 (4:2).

"Бенфика" (Португалия): Влаходимос, Коршья (Пиззи, 66), Жардел, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Самарис (Живкович, 85), Жоау Фелиш, Ж.Фернандеш, Рафа Силва (Сеферович, 60), Серви.

"Айнтрахт Ф" (Германия): Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Ж.Фернандеш, Хасебе, Роде (Гачинович, 85), Костич, Ребич (Гонсалу Пасьенсия, 68), Йович (де Гузман, 60).

Предупреждения: Йович, 4. Ребич, 26. Самарис, 82. Хасебе, 83.

Удаление: Н`Дика, 20.

Судья: Тэйлор (Англия).

11 апреля. Лиссабон. Стадион "Да Луш".

"Славия Пр" (Чехия) - "Челси" (Англия) - 0:1 (0:0)

Гол: Алонсо, 86.

"Славия Пр" (Чехия): Коларж, Цоуфал, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Крал, Стох (Змргал, 64), Масопуст (Хушбауэр, 74), Шевчик, Траоре, Олайинка (ван Бюрен, 82).

"Челси" (Англия): Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Лофтус-Чик, 75), Ковачич (Канте, 68), Жоржинью, Виллиан, Педро (Азар, 59), Жиру.

Предупреждение: Цоуфал, 83.

Судья: Цвайер (Германия).

11 апреля. Прага. Стадион "Эден".

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