Беляев перед игрой с "Нефтчи" признался, что не испытывает проблем из-за плотного графика

Защитник "Арсенала" Максим Беляев перед ответным матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" в Баку (Азербайджан) отметил, что не испытывает проблем из-за жары и плотного графика игр, сообщает ТАСС. Встреча пройдет 1 августа, начало – в 20.00 (мск).

"Мы на сборах играли в таком же графике, причем в такую же жару, которая на данный момент стоит в Баку". Мы знали, что нам предстоит играть в таком графике. Так что для меня лично это не является проблемой, мы были готовы к этому", – приводит слова Беляева ТАСС.

"Арсенал" проиграл в первом матче "Нефтчи" (0:1) на своем поле. Ранее сообщалось, что на встрече ожидается аншлаг.

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