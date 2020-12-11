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Байер, Бейли, Соу и Ло Сельсо претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

11 декабря 2020, 02:43
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За почетное звание поборются Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Леон Бейли («Байер»), Али Соу (ЦСКА София) и Джовани Ло Сельсо («Тоттенхэм»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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