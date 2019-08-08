Бакаев после дубля в ворота "Туна" показал ромбик фанатам "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после дубля в гостевом первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном" отпраздновал взятие ворот у фанатского сектора красно-белых. Хавбек вывел вперед российскую команду на 73-й минуте – 3:2.
После забитого гола Бакаев рванул к ограждению, потянул майку и показал ромбик болельщикам красно-белых. Перед этим футболист отправил мяч в ворота около гостевой трибуны.
Зелимхан Бакаев оформляет дубль в матче.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2019
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"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)
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