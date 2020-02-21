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Бабел в матче Лиги Европы передразнил соперника, катавшегося по газону

11:28
Райан Бабел передразнил Аллана Ньома. Фото Pro Shots
Райан Бабел передразнил Аллана Ньома. Фото Pro Shots
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Нападающий «Аякса» Райан Бабел передразнил игрока «Хетафе» Аллана Ньома в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:2). В одном из моментов Ньом упал на газон и начал по нему кататься. Бывший футболист «Ливерпуля» решил, что тот перестарался в изображении боли, упал рядом и тоже начал кататься, а затем сделал вид, что плачет.

— Не уверен, что я буду делать так снова, — цитирует BT Sport Бабела. — Это произошло спонтанно. Этот парень очень раздражал. «Хетафе» меня не впечатлил.

За свое поведение Бабел получил желтую карточку.

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