21:34 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Азмун забил дебютный гол за "Зенит"

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Нападающий "Зенита" Сердар Азмун забил второй гол сине-бело-голубых в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

24-летний иранец отличился на 37-й минуте встречи: он забил головой после передачи форварда Себастьяна Дриусси. Это дебютный гол Азмуна за "Зенит" - он присоединился к команде 1 февраля 2019 года. Кроме того, в этом матче иранец отметился голевым пасом на хавбека Магомеда Оздоева

Первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Фенербахче" (1:0).

Зенит - Фенербахче

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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