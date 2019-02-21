Азмун повторил достижение Семака

Сердар Азмун, оформив дубль в ворота "Фенербахче", забил первые голы за "Зенит" в еврокубках. Ранее иранский форвард записал на свой счет один точный удар в составе "Рубина" и пять мячей за "Ростов". Азмун стал седьмым футболистом, забившим за три российских клуба в еврокубках, повторив достижение главного тренера питерцев Сергея Семака и партнера по команде Кристиана Нобоа. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие в еврокубках за три российских клуба

Игрок Матчи Голы Клубы (голы) Александр Самедов 42 12 Спартак (3), Локомотив (7), Москва (2) Кристиан Нобоа 62 11 Рубин (5), Ростов (5), Зенит (1) Сергей Семак 51 10 ЦСКА (6), Рубин (1), Зенит (3) Сердар Азмун 18 8 Рубин (1), Ростов (5), Зенит (2) Дмитрий Кириченко 21 7 Ростсельмаш (1), ЦСКА (1), Сатурн (5) Александр Бухаров 40 7 Рубин (2), Зенит (4), Ростов (1) Михаил Ашветия 16 6 Алания (1), Локомотив (3), Рубин (2)

Все о Лиге Европы - здесь