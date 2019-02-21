Азмун повторил достижение Семака

Сердар Азмун, оформив дубль в ворота "Фенербахче", забил первые голы за "Зенит" в еврокубках. Ранее иранский форвард записал на свой счет один точный удар в составе "Рубина" и пять мячей за "Ростов". Азмун стал седьмым футболистом, забившим за три российских клуба в еврокубках, повторив достижение главного тренера питерцев Сергея Семака и партнера по команде Кристиана Нобоа. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забившие в еврокубках за три российских клуба
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Клубы (голы)
|
Александр Самедов
|
42
|
12
|
Спартак (3), Локомотив (7), Москва (2)
|
Кристиан Нобоа
|
62
|
11
|
Рубин (5), Ростов (5), Зенит (1)
|
Сергей Семак
|
51
|
10
|
ЦСКА (6), Рубин (1), Зенит (3)
|
Сердар Азмун
|
18
|
8
|
Рубин (1), Ростов (5), Зенит (2)
|
Дмитрий Кириченко
|
21
|
7
|
Ростсельмаш (1), ЦСКА (1), Сатурн (5)
|
Александр Бухаров
|
40
|
7
|
Рубин (2), Зенит (4), Ростов (1)
|
Михаил Ашветия
|
16
|
6
|
Алания (1), Локомотив (3), Рубин (2)