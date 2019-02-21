Азмун оформил дубль в матче с "Фенербахче"

"Зенит" забил третий гол в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

На 76-й минуте встречи отличился форвард Сердар Азмун после передачи нападающего Артема Дзюбы. 24-летний иранец оформил дубль в этой встрече. На его счету и голевая передача.

💪🏻 Сердар Азмун оформляет дубль в своём первом домашнем матче за новую команду!



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💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/tT4404YkNE – МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.

Первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Фенербахче" в Турции (1:0).

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