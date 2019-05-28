Азар исключил вероятность выступления за другую английскую команду

Нападающий "Челси" Эден Азар перед финальным матчем Лиги Европы против "Арсенала" отметил важность предстоящей встречи, сообщает Daily Mail. Игра пройдет завтра, 29 мая, в Баку.

– Нас ждет серьезный матч. Это важная игра для всех, кто имеет отношение к "Челси". Команда находится в финале ЛЕ. Не важно о каком турнире мы сейчас разговариваем. Всем хочется победить и привезти с собой трофей. Нам нужно завоевать кубок и порадовать своих болельщиков. Есть ли шанс, что я буду играть за другой английский клуб? Никогда, – цитирует Азара Daily Mail.

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