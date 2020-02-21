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«АЗ» и «ЛАСК» не выявили победителя

00:56
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«АЗ» и «ЛАСК» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

Ответная встреча состоится в Швейцарии 27 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

«АЗ» (Голландия) — «ЛАСК» (Австрия) — 1:1 (0:1)

Голы: Рагуж, 26 (0:1). Копмейнерс, 86 — с пенальти (1:1).

«АЗ»: Бизот, Леувин, Свенссон, Вейндал, Класи, Эвьен (Сугавара, 73), Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Дрейф, 81), Стенгс, Боаду.

«ЛАСК»: Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер (Поцманн, 56), Рагуж (Клаусс, 56), Гойгингер, Фризер (Балич, 76).

Предупреждения: Реннер, 29. Стенгс, 31. Боаду, 34. Филипович, 42. де Вит, 70. Холланд, 86.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

20 февраля. Алкмар. Стадион АФАС.

Дополнительная информация:

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/

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