«Айнтрахт» уверенно обыграл «Зальцбург» в Лиге Европы. Камада сделал хет-трик
«Айнтрахт» обыграл «Зальцбург» в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 4:1. Хет-трик сделал японский полузащитник Даити Камада.
Лига Европы
1/16 финала
«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:1 (2:0)
Голы: Камада, 12 (1:0). Камада, 43 (2:0). Камада, 53 (3:0). Костич, 56 (4:0). Хван Хи Чхан, 85 — с пенальти (4:1).
«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Хасебе, Абраам, Туре, Н`Дика, Ильзанкер (Дурм, 86), Роде, Костич, Соу, Камада (Да Коста, 81), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 75).
«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Вебер, Онгене, Фаркаш, Юнузович, Собослои (Камара, 71), Мвепу, Окугава (Койта, 46), Хван Хи Чхан, Дака (Адейеми, 46).
Предупреждения: Адейеми, 55. Соу, 84.
Судья: Али Палабыйык (Турция).
20 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».