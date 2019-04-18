"Айнтрахт" победил "Бенфику" и сыграет с "Челси" в полуфинале ЛЕ

"Айнтрахт" победил "Бенфику" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0). Клуб из Франкфурта вышел в полуфинал благодаря голам на выезде, общий счет противостояния составил 4-4. В полуфинале "Айнтрахт" сыграет с "Челси".

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

"Айнтрахт Ф" (Германия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0 (1:0)

Голы: Костич, 37 (1:0). Роде, 67 (2:0).

"Айнтрахт Ф" (Германия): Трапп, Абраам, Да Коста, Фалетт (Виллемс, 90+2), Ж.Фернандеш, Хасебе, Роде (Торро, 85), Костич, Гачинович, Ребич, Йович (Гонсалу Пасьенсия, 76).

"Бенфика" (Португалия): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда (Жонас, 79), Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Самарис (Пиззи, 70), Жоау Фелиш, Ж.Фернандеш, Сеферович, Рафа Силва (Сальвио, 72).

Предупреждения: Абраам, 74. Фалетт, 78. Ребич, 83. Жонас, 90+3.

Судья: Орсато (Италия).

18 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

Счет первого матча: 2:4

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