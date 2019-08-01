"Айнтрахт", "Хеугесунн", "Стяуа" и "Бреннбю" вышли в следующий раунд Лиги Европы

Состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Айнтрахт Ф" (Германия) - "Флора" (Эстония) - 2:1 (1:1)
Голы: Гонсалу Пасьенсия, 37 (1:0). Синявский, 40 (1:1). Гонсалу Пасьенсия, 54 - с пенальти (2:1).
"Айнтрахт Ф" (Германия): Видвальд, Хасебе, Да Коста (Дурм, 85), Туре, Н`Дика, Кор (Фернандеш, 75), Костич, Торро, Камада, Гонсалу Пасьенсия, Йовелич (Гачинович, 67).
Предупреждение: Кор, 48.
Первый матч - 2:1.
"Штурм" (Австрия) - "Хеугесунн" (Норвегия) - 2:1 (1:0)
Голы: Саннберг, 15 - в свои ворота (1:0). Любич, 48 (2:0). Крюгор, 68 (2:1).
Первый матч - 0:2.
"Стяуа" (Румыния) - "Алашкерт" (Армения) - 2:3 (1:3)
Голы: Тэнасе, 10 - с пенальти (1:0). Марментини, 24 (1:1). Марментини, 28 - с пенальти (1:2). Тиагу Галван, 45 (1:3). Коман, 59 (2:3).
Удаления: Бэлаша (Стяуа), 27. Марментини (Алашкерт), 63.
Первый матч - 3:0.
"Олимпия Л" (Словения) - "Йени Малатьяспор" (Турция) - 0:1 (0:0)
Гол: Яхович, 77.
Удаления: Чекичи (Олимпия Л), 24. Чекичи (Олимпия Л), 38.
Первый матч - 2:2.
"Бреннбю" (Дания) - "Лехия" (Польша) - 4:1 д.в. (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Араюри, 15 (1:0). Вильчек, 53 (2:0). Пайшау, 67 (2:1). Линдстрем, 94 (3:1). Линдстрем, 118 (4:1).
Первый матч - 1:2.
"Абердин" (Шотландия) - "Чихура" (Грузия) - 5:0 (2:0)
Голы: Косгрув, 9 (1:0). Косгрув, 20 (2:0). Лейг, 58 (3:0). Райт, 65 (4:0). Косгрув, 80 (5:0).
Первый матч - 1:1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/