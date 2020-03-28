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«Аякс» оштрафован на 53 тысячи евро за поведение болельщиков на матче с «Хетафе»

15:13
Болельщики &quot;Аякса&quot;. Фото AS.
Болельщики &quot;Аякса&quot;. Фото AS.
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«Аякс» получил штраф в 53250 евро за беспорядки на трибунах во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Хетафе» (0:2) в Испании. В ответной игре голландский клуб победил со счетом 2:1, но не сумел пробиться в следующий раунд.

Сообщается, что клуб наказан за бросание болельщиками посторонних предметов на поле и вырванные ими сидения на стадионе. В заявлении «Аякс» указал, что виновные в беспорядках найдены, и клуб подаст на них в суд, чтобы взыскать необходимую сумму и компенсировать расходы.

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