«Аякс» оштрафован на 53 тысячи евро за поведение болельщиков на матче с «Хетафе»

«Аякс» получил штраф в 53250 евро за беспорядки на трибунах во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Хетафе» (0:2) в Испании. В ответной игре голландский клуб победил со счетом 2:1, но не сумел пробиться в следующий раунд.

Сообщается, что клуб наказан за бросание болельщиками посторонних предметов на поле и вырванные ими сидения на стадионе. В заявлении «Аякс» указал, что виновные в беспорядках найдены, и клуб подаст на них в суд, чтобы взыскать необходимую сумму и компенсировать расходы.