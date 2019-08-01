"Атромитос", "Шериф" и "Лудогорец" вышли в следующий раунд Лиги Европы

Состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Атромитос А" (Греция) - "ДАК" (Словакия) - 3:2 (2:0)
Голы: Катранис, 23 (1:0). Манусос, 28 - с пенальти (2:0). Рамирес, 54 (2:1). Кальмар, 72 - с пенальти (2:2). Рисванис, 76 (3:2).
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
1 августа. Афины. Стадион "Peristeri Stadium".
Первый матч - 2:1.
"Шериф" (Молдавия) - "Партизани" (Албания) - 1:1 (0:1)
Голы: Асани, 29 (0:1). Unknown, 63 (1:1).
Судья: Паяч (Хорватия).
1 августа. Тирасполь. Стадион "Шериф".
Первый матч - 1:0.
"Лудогорец" (Болгария) - "Валюр" (Исландия) - 4:0 (2:0)
Голы: Битон, 7 (1:0). Икоко, 24 (2:0). Сверчок, 82 (3:0). Сверчок, 84 (4:0).
Судья: Орел (Чехия).
1 августа. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".
Первый матч - 1:1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/