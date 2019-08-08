"Астана" разгромила "Валлетту" в отборочном турнире Лиги Европы

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Астана" дома обыграла "Валлетту" (5:1). В составе победителей дубль сделал исландец Рунар Мар Сигюрьенссон. Главным арбитром матча был россиянин Владислав Безбородов.

Ответная игра состоится на Мальте 15 августа.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта) - 5:1 (3:0)

Голы: Сигюрьенссон, 8 (1:0). Логвиненко, 15 (2:0). Томасов, 35 (3:0). Сигюрьенссон, 57 (4:0). Фонтанелла, 67 (4:1). Янга, 80 (5:1).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург, Россия).

8 августа. Нур-Султан. Стадион "Астана Арена".