"Астана" разгромила "Валлетту" в отборочном турнире Лиги Европы

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Астана" дома обыграла "Валлетту" (5:1). В составе победителей дубль сделал исландец Рунар Мар Сигюрьенссон. Главным арбитром матча был россиянин Владислав Безбородов.
Ответная игра состоится на Мальте 15 августа.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Первый матч
"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта) - 5:1 (3:0)
Голы: Сигюрьенссон, 8 (1:0). Логвиненко, 15 (2:0). Томасов, 35 (3:0). Сигюрьенссон, 57 (4:0). Фонтанелла, 67 (4:1). Янга, 80 (5:1).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург, Россия).
8 августа. Нур-Султан. Стадион "Астана Арена".
Загрузка...