«Арсенал» выиграл шесть еврокубковых матчей подряд впервые за 15 лет
«Арсенал» обыграл «Дандолк» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 4:2. Лондонцы вышли в плей-офф, одержав шесть побед в шести играх.
«Арсенал» выиграл шесть игр подряд в еврокубках впервые за 15 лет. Предыдущий раз это произошло в 2005 году: команда под руководством Арсена Венгера" завершила участие в Лиге чемпионов-2004/05 победой над «Баварией» (1:0), а в следующем сезоне выиграла пять первых игр в групповом турнире и прервала серию ничьей с «Аяксом» (0:0).
В сезоне-2005/06 «Арсенал» в первый и единственный раз дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне» (1:2).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю