"Арсенал" разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Арсенал" с разгромным счетом победил БАТЭ в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (3:0). Полузащитник Гранит Джака отметился двумя голевыми передачами.

Первый матч между этими командами завершился минимальной победой БАТЭ (1:0) в Белоруссии. Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу.

Лига Европы

1/16 финала

"Арсенал" (Англия) - "БАТЭ" (Белоруссия) - 3:0 (2:0)

Голы: Волков, 4 - в свои ворота (1:0). Мустафи, 39 (2:0). Папастатопулос, 60 (3:0).

"Арсенал" (Англия): Чех, Лихтштайнер, Монреаль, Мустафи, Косьельни (Папастатопулос, 56), Езил, Мхитарян (Суарес, 78), Джака, Гендузи (Торрейра, 64), Обамеянг, Ивоби.

"БАТЭ" (Белоруссия): Щербицкий, Филипенко, Филипович, Волков, Бага (Глеб, 58), Стасевич, Драгун (Березкин, 64), Симович, Риос, Скавыш (Дубаич, 72), Милич.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

21 февраля. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Первый матч – 0:1.

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