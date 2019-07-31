"Арсенал" прибыл в Баку на ответный матч Лиги Европы с "Нефтчи"

Официальный Twitter тульского "Арсенала" сообщает, что команда прилетела в Баку (Азербайджан) на ответную встречу 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи". Матч пройдет 1 августа, начало – в 20.00 (мск).
"Арсенал" проиграл в первом матче "Нефтчи" (0:1) на своем поле. Ранее сообщалось, что на встрече ожидается аншлаг.
Прибыли в Баку!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 31, 2019
🏟☀️🌡+35 pic.twitter.com/gq6oUUHrBm
Лига Европы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Результаты опроса
4193 чел.
Загрузка...