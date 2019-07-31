16:45 31 июля | Футбол — Лига Европы

"Арсенал" прибыл в Баку на ответный матч Лиги Европы с "Нефтчи"

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Официальный Twitter тульского "Арсенала" сообщает, что команда прилетела в Баку (Азербайджан) на ответную встречу 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи". Матч пройдет 1 августа, начало – в 20.00 (мск).

"Арсенал" проиграл в первом матче "Нефтчи" (0:1) на своем поле. Ранее сообщалось, что на встрече ожидается аншлаг.

 

Нефтчи - Арсенал Т

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