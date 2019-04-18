"Арсенал" победил "Наполи" и вышел в Лиге Европы на "Валенсию" Черышева

"Арсенал" обыграл "Наполи" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы - 1:0. Единственный мяч провел Александр Ляказетт в первом тайме. Первая игра также завершилась победой лондонцев (2:0).

Таким образом, "Арсенал" пробился в полуфинал и сыграет с "Валенсией", которая прошла по сумме двух игр "Вильярреал" (3:1, 2:0). Цвета "Валенсии" защищает российский хавбек Денис Черышев.

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1 (0:1)

Гол: Ляказетт, 36.

"Наполи": Мерет, Максимович (Мертенс, 46), Кирикеш, Кулибали, Гулям (Мариу Руй, 71), Аллан, Руис, Зелиньски, Кальехон, Милик, Инсинье (Юнес, 60).

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака (Эль-Нени, 61), Рэмси (Мхитарян, 34), Колашинац, Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

Предупреждения: Инсинье, 43. Чех, 74. Кальехон, 90.

Судья: Хацеган (Румыния).

18 апреля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Первый матч - 0:2

Трансляция матча "Арсенал" - "Наполи" //

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