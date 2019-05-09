"Арсенал" переиграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы

"Арсенал" обыграл "Валенсию" (4:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышел в финал турнира.

В составе победителей Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик, еще один гол забил Александр Ляказетт. За испанский клуб Кевин Гамейро сделал дубль.

Лига Европы

1/2 финала

"Валенсия" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 2:4 (1:1)



Голы: Гамейро, 11 (1:0). Обамеянг, 17 (1:1). Ляказетт, 50 (1:2). Гамейро, 58 (2:2). Обамеянг, 69 (2:3). Обамеянг, 88 (2:4).



"Валенсия": Нету, Пиччини (Солер, 56), Габриэл Паулиста, Гарай, Хосе Гайя, Васс, Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Торрес, 71), Родриго (Мина, 71), Гамейро.



"Арсенал" (Англия): Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Монреаль, Косьельни, Колашинац (Мустафи, 71), Джака, Торрейра (Гендузи, 80), Обамеянг, Ляказетт, Езил (Мхитарян, 62).



Предупреждения: Гарай, 38. Хосе Гайя, 43. Езил, 63. Габриэл Паулиста, 90+2. Ляказетт, 90+2.

Судья: Маккели (Голландия).

9 мая. Валенсия. Стадион "Месталья".

Первый матч: 1:3

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей и результаты игр