"Арсенал" – "Наполи" и еще три матча 1/4 финала Лиги Европы: фрибеты до 3000 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В четверг, 11 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. "Арсенал" сыграет с "Наполи" в Лондоне, в Испании состоится встреча местных команд "Вильярреала" и "Валенсии", "Бенфика" примет в Лиссабоне "Айнтрахт", а в Праге "Славия" проведет матч с "Челси". Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

В паре четвертьфиналистов "Арсенал" – "Наполи" ожидается равная игра сильных соперников. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 2,35, на победу "Наполи" – 2,95, на ничью – 3,50. Таким образом, поставив на победу итальянского клуба 1000 рублей, можно заработать 2950 рублей. Без голов в этом матче точно не обойдется. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,70, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,15.

Испанская дуэль, по мнению экспертов, тоже будет равной. Даже несмотря на разное турнирное положение команд в чемпионате страны: 6-е место "Валенсии" против 17-го "Вильярреала". Коэффициент на победу команды Дениса Черышева – 2,60, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2600 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Вильярреала" – 2,80, на ничью – 3,25. Обе команды умеют строить игру от обороны, поэтому букмекеры не верят, что в матче будет забито много голов. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 2,05, тогда как на "Тотал" меньше 2,5 – 1,70.

Во встрече "Бенфики" и "Айнтрахта" букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Коэффициент на победу португальцев – 2,30, на победу "Айнтрахта" – 3,15, на ничью – 3,40. Пусть в Лиге Европы команды не всегда забивают много, зато результативно играют в своих чемпионатах. Поэтому коэффициент на то, что обе команды забьют составляет 1,70. То есть со ставки в 1000 рублей можно заработать 1700 рублей.

Фаворитом матча "Славия" – "Челси" букмекеры БК "Лига Ставок" считают гостей. Коэффициент на победу команды Маурицио Сарри – 1,65. А значит, со ставки в 1000 рублей можно заработать 1650 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Славии" – 5,25, на ничью – 3,85.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размер которого увеличен с 555 до 1000 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в тысячу рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет. Итого – до 3000 рублей.

Данное предложение от БК "Лига Ставок" действительно на срок с 09 до 11 апреля.

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