АПОЭЛ обыграл «Кайсар» в отборочном турнире Лиги Европы

В матче второго раунда отборочного турнира Лиги Европы АПОЭЛ на выезде победил «Кайсар» (4:1). В следующем раунде кипрский клуб сыграет с победителем пары «Олимпия» (Словения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Кайсар» (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:4 (1:1)

Голы: Лобжанидзе, 6 (1:0). Де Винсенти, 15 (1:1). Ануар, 25 (1:2). Ацили, 48 (1:3). Де Винсенти, 90+4 (1:4).

Судья: Мое (Дания).

17 сентября. Чимкент. Стадион им. Кажымукана Мунайтпасова.