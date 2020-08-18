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Антонио Конте: «Интер» победил очень сильную команду»

18 августа 2020, 01:31
Антонио Конте. Фото ФК "Интер".
Антонио Конте. Фото ФК "Интер".
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча с «Шахтером» (5:0) в 1/2 финала Лиги Европы. Несмотря на результат, он считает донецкий клуб сильным соперником.

«Мы вышли в финал, победив очень сильную команду, — цитирует Конте официальный сайт УЕФА . — Не позволили им играть так, как они хотели. Ребята сыграли так, как и следует играть в еврокубковом матче. Многие наши игроки впервые играли на таком уровне.

У «Севильи» больше опыта. Она неоднократно выигрывала этот турнир. Но мы постараемся порадовать наших болельщиков. Они должны гордиться этими ребятами, ведь они всегда выкладываются на полную катушку».

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030142--internazionale-vs-shakhtar-donetsk/

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