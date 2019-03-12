Англичанин Энтони Тэйлор рассудит "Краснодар" и "Валенсию" в Лиге Европы

Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Валенсией", сообщает официальный сайт УЕФА.

40-летнему рефери будут помогать ассистенты Гэри Бисуик и Адам Нанн. Четвертый судья – Ли Беттс. Дополнительные помощники – Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон.

В первом матче "Валенсия" обыграла "Краснодар" со счетом 2:1. Ответная игра состоится в четверг, 14 марта.