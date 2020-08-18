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Алессандро Бастони: «Интер» провел отличный матч»

18 августа 2020, 03:52
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (5:0) в полуфинале Лиги Европы.

«Никогда не думал, что буду так часто играть в начале сезона, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Я очень рад. Сегодня мы провели отличный матч.

Мы усердно работаем над своей обороной. Это не случайность, что в последних шести-семи матчах мы пропустили всего один гол.

Я получаю удовольствие всякий раз, когда выхожу на поле. Я наслаждаюсь игрой. Я не ощущаю давления. Просто делаю то, что говорит мне тренер».

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.

Интер — Шахтер Д

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030142--internazionale-vs-shakhtar-donetsk/

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