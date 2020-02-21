Александр Ляказетт: «Теперь у «Арсенала» есть преимущество перед ответным матчем с «Олимпиакосом»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт после победы над «Олимпиакосом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0) отметил, что рад забитому голу.

— Это было хорошее выступление. Мы сохранили ворота в неприкосновенности, это хорошая отправная точка, — цитирует BBC Ляказетта. — Мы хотели забить больше голов, но можем быть и довольны этим, потому что у нас есть преимущество перед ответной встречей. Было приятно приехать сюда с отличной атмосферой, и теперь мы едем домой с нашими фанатами и хорошим настроением.

У меня было несколько моментов, но забить не всегда легко. Спасибо Букайо Сака за передачу, это было здорово. Я счастлив забить.