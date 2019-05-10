Александр Ляказетт: "Обамеянг просто красавец"

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт после победы над "Валенсией" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (4:2) отметил, что команда хочет выиграть турнир ради попадания в Лигу чемпионов.

- Мне понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол, - цитирует пресс-служба УЕФА Ляказетта. - Знали, что нужно будет забить по меньшей мере один мяч. Обамеянг​ просто красавец. Он рвется в Лигу чемпионов, а мы хотим трофей. Мы плохо играли в премьер-лиге в прошлом месяце. Надо воспользоваться этой возможностью, взять трофей и пробиться в Лигу чемпионов через этот турнир.