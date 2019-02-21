Александр Кержаков считает, что "Зенит" без проблем пройдет "Фенербахче"

Экс-нападающий "Зенита", а ныне главный тренер сборной России до 17 лет Александр Кержаков считает, что питерский клуб без проблем выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече 1/16 финала в Стамбуле сине-бело-голубые проиграли "Фенербахче" со счетом 0:1.

Ответный матч состоится сегодня, 21 февраля, на "Газпром-Арене". Начало – в 20:55 по мск.

– Думаю, что у "Зенита" сегодня игра сложится по-другому, – сказал Кержаков. – Рисунок будет примерно такой же, как и в Турции, только питерцы будут владеть преимуществом, а турки пытаться удержать счет. "Зенит" сегодня спокойно выиграет и обеспечит себе выход в следующую стадию.

– За результат не опасаетесь?

– Я в игре "Фенербахче" не увидел чего-то сверхъестественного, чего нужно "Зениту" сильно опасаться. Да, в Стамбуле было невнятное начало матча, но там трибуны гонят вперед свою команду, а "Зенит" дрогнул и пропустил. Такого в Питере не будет. Даже с тем составом, который играл в Турции, если такой вариант выставит Семак, проблем не будет. (Арман Мкртчян)