Александр Хацкевич: "Очень тяжелый матч, но все в "Динамо" рады добыть такую важную победу"

Главный тренер киевского "Динамо"​ Александр Хацкевич после победы над "Олимпиакосом" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0) отметил, что команде было непросто из-за того, что это только ее второй официальный матч в этом году.

– В моментах, которые возникали у наших ворот, прекрасно сыграли Бойко и наша оборона, – цитирует официальный сайт УЕФА Хацкевича. – Это был наш второй официальный матч в этом году, так что, понятно, мы пока не в тонусе. По ходу игры нам приходилось бороться с большим физическим и психологическим давлением.

Очень тяжелый матч, но мы рады добыть такую важную победу. После перерыва было видно, что наши игроки подсознательно больше хотели сохранить счет, хоть мы и просили играть повыше и больше контролировать мяч.