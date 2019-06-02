Александер Чеферин: "Правительство Азербайджана дало гарантии безопасности Мхитаряну. Что нам оставалось делать?"

Президент УЕФА Александер Чеферин не считает ошибкой решение провести финал Лиги Европы в Баку. В решающем матче встречались "Челси" и "Арсенал", "синие" победили со счетом 4:1. На игру не прилетел армянский хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян из-за напряженных отношений его родины с Азербайджаном. Кроме того, были жалобы на незаполненный стадион.

- Мы должны развивать футбол везде. Не только в ведущих странах. Мы никогда не знаем, кто сможет дойти до финала, - цитирует Daily Mail Чеферина. - По Мхитаряну мы получили все гарантии футбольной ассоциации правительства, но я уважаю решение игрока, отказавшегося от поездки.

Мы просили гарантии от правительства, и оно их дало. Что нам оставалось делать? Перенести финал, несмотря на все заверения? Это было невозможно, особенно за неделю до матча.

Говорят, стадион не был заполнен. Да, это так. Но посещаемость была третьей в истории финалов Лиги Европы, 51 370 зрителей.