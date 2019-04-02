Александер Чеферин: "Поговорим с судьями, чтобы они останавливали матчи в случае проявлений расизма"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что с арбитрами будет проведена беседа по поводу мер, которые они должны принять при проявлениях расизма во время игр.

- После нескольких инцидентов за последние месяцы мы вновь поговорим с арбитрами и попросим их быть уверенными, не бояться действовать, - цитирует президента УЕФА Daily Mail. - Они знают об этом, но они тоже люди, и им трудно решить, принимать меры или нет. Это серьезный шаг. Но мы попросим их быть смелыми. Я думаю, что за время остановки матча 90 процентов нормальных дадут под зад этим идиотам (которые проявляют расовую нетерпимость на трибунах - прим. "СЭ"). Такие люди - это меньшинство, но они самые громкие. Когда ты видишь проявления расизма на трибунах, обычно 90 процентов болельщиков недовольны этим.

Ранее проявления расизма были замечены на матче Лиги Европы "Динамо" (Киев) - "Челси" (0:5) и Черногория - Англия (1:5). Украинский клуб, в частности, был наказан частичным закрытием трибун на следующий матч еврокубков.